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51 yaşındaki Wright ile sevgilisi Giraudet, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da romantik anlar yaşadı. Wright'in genç sevgilisinin, fotoğraflarının çekildiğini fark ettiği ve bundan çok hoşlanmadığı için öpüşürken bile gözlerini açık tutup etrafı incelediği gözlerden kaçmadı. Robin Wright, 14 yıl boyunca Sean Penn ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten 27 yaşında Dylan adında bir kızı ile 24 yaşında Hopper adında bir oğlu var.