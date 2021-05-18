Independent Türkçe'nin The Telegraph'tan aktardığına göre; 55 yaşındaki oyuncu, Oscar ödülü olmamasının bahane edildiğini vurguladı. Robin Wright, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kim daha popülerse ona daha fazla ödeme yapıldığını öğrendim. Ve "Tamam, anlaşılabilir" diye düşündüm ama biraz araştırdıktan sonra döndüm ve "Aslında algoritmalar bunu söylüyor, öyleyse yeniden soruyorum neden aynı miktarı almıyorum?" dedim. Ve cevabın ne olduğunu biliyor musunuz? "Pekala, hiç Akademi Ödülü kazanmadın."