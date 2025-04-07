Roblox, ebeveynlere çocuklarının deneyimini kişiselleştirme imkanı sunan yeni araçlarını duyurdu
Roblox, ebeveynlerin çocuklarının platformdaki güvenliğini ve deneyimini daha iyi yönetebilmesi için üç yeni kontrol aracı sunduğunu açıkladı: Arkadaş engelleme, deneyim kısıtlama ve ekran süresi analizleri.
Çevrim içi oyun devi RobloxRoblox, ebeveynlerin çocuklarının platformdaki aktivitelerini daha yakından takip edip özelleştirebilmesi için üç yeni ebeveyn kontrol aracını hayata geçirdiğini duyurdu. Bu araçlar, çocukların kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlama, hangi oyunlarda vakit geçirdiğini detaylı bir şekilde izleme ve erişebilecekleri içerikleri belirleme imkanı tanıyor.Şubat 2025’te Türkiye’de erişim kısıtlaması getirilen RobloxRoblox, çocukların kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlama, hangi oyunlarda vakit geçirdiğini detaylı bir şekilde izleme ve erişebilecekleri içerikleri belirleme imkanı tanıyan yeni araçlarıyla dikkat çekiyor.
Güvenliği temel öncelik olarak gördüğünü belirten oyun devi, bu güncellemeyle ebeveynlere çocuklarının platform deneyimini şeffaf ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetme olanağı sunduğunu vurguluyor. Şirket, yenilenen Güvenlik Merkezi ile de ebeveynler ve kullanıcılar için rehberler, araçlar ve kaynakları tek bir noktada birleştiriyor.
YENİ ARAÇLAR NELER GETİRİYOR?
Yeni araçlar, ebeveynlerin kimlik veya kredi kartı doğrulamasıyla hesaplarını çocuklarının profillerine bağlamalarıyla aktif hale geliyor.
GÜVENLİK MERKEZİ GÜNCELLENDİ
Oyun, yeni kontrollerle birlikte Güvenlik Merkezi’ni de yeniledi. Artık Topluluk Kuralları, raporlama araçları, şeffaflık raporları ve güvenlik uzmanlarıyla iş birlikleri bu merkezde toplanıyor. Şirket ayrıca, sesli sohbetleri daha güvenli hale getiren açık kaynaklı yapay zeka modelini sekiz dilde daha etkin olacak şekilde güncellediğini açıkladı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ
Şirket, 2024’te 13 yaş altı kullanıcılar için iletişim kısıtlamaları, yeni içerik etiketleri ve yerleşik korumalar dahil 40’tan fazla güvenlik güncellemesi yaptı. Dijital güvenliğe öncülük etme hedefiyle ROOST adlı sivil toplum kuruluşunun kurucu üyeleri arasında yer alan şirket, yapay zeka modellerini açık kaynaklı olarak paylaşarak sektöre katkıda bulunuyor.
Roblox yetkilileri, çocukların güvenliğinin şirketin geleceği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: “Kullanıcıların çevrim içi dünyada güvenle dolaşabilmesi ve olumlu deneyimler yaşaması için araçlar sunmaya devam edeceğiz. Bu adımlar, yaşa uygun çözümler üretme kararlılığımızın bir göstergesi.”