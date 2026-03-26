Rock grubu The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovunu gerçekleştirecek
The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin geleneksel açılış şovunda sahne alacak. Gösteri, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da maç başlamadan hemen önce gerçekleşecek
The Killers grubunun 30 Mayıs’ta Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna’da düzenlenecek olan, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovunda başrolü üstleneceği açıklandı. Görkemli açılış, maçtan sadece dakikalar önce gerçekleşecek.
2004 yılında dünya sahnesine çıkışlarından bu yana The Killers; ‘Mr. Brightside’, ‘When You Were Young’ ve ‘Human’ gibi hitlerin yanı sıra dünya çapında 35 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirerek 21. yüzyılın küresel rock ikonları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Sekizinci stüdyo albümleri üzerinde çalıştıklarını duyuran dörtlü, stadyumları coşturan hit şarkılarını dünyanın en prestijli spor sahnelerinden birine taşıyacak.
Kariyerleri boyunca en çok sevilen parçaların yer alacağı yüksek tempolu bir performans sunmaya hazırlanan grup, futbolun küresel marşlarından biri haline gelen 'Mr. Brightside' şarkısını da açılışta seslendirecek.
Açılış gösterisini duyurmak amacıyla The Killers, futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham ile birlikte kısa bir filmde yer aldı.