Rock grubu The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovunu gerçekleştirecek

TIR'la otomobilin önünü kesip, sürücüyü tehdit eden baba ile oğlundan 'el hareketi' iddiası

ADANA'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR'la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran Mehmet Necmi Z. (54) ile oğlu Mehmetcan Z. (32), tutuklandı. Ehliyetine 2 ay el konulup, TIR'ı da trafikten menedilen Mehmet Necmi Z. ile oğluna 363 bin lira ceza kesildi. Bıçakla otomobilin kaputuna çıkan Mehmetcan Z.'nin ifadesinde, "El hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR'dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu" dediği belirtildi.