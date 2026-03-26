        Haberler Dünyadan Rock grubu The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovunu gerçekleştirecek

        The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin geleneksel açılış şovunda sahne alacak. Gösteri, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da maç başlamadan hemen önce gerçekleşecek

        Giriş: 26.03.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Şampiyonlar Ligi finalini açacaklar

        The Killers grubunun 30 Mayıs’ta Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna’da düzenlenecek olan, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovunda başrolü üstleneceği açıklandı. Görkemli açılış, maçtan sadece dakikalar önce gerçekleşecek.

        2004 yılında dünya sahnesine çıkışlarından bu yana The Killers; ‘Mr. Brightside’, ‘When You Were Young’ ve ‘Human’ gibi hitlerin yanı sıra dünya çapında 35 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirerek 21. yüzyılın küresel rock ikonları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Sekizinci stüdyo albümleri üzerinde çalıştıklarını duyuran dörtlü, stadyumları coşturan hit şarkılarını dünyanın en prestijli spor sahnelerinden birine taşıyacak.

        Kariyerleri boyunca en çok sevilen parçaların yer alacağı yüksek tempolu bir performans sunmaya hazırlanan grup, futbolun küresel marşlarından biri haline gelen 'Mr. Brightside' şarkısını da açılışta seslendirecek.

        Açılış gösterisini duyurmak amacıyla The Killers, futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham ile birlikte kısa bir filmde yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR'la otomobilin önünü kesip, sürücüyü tehdit eden baba ile oğlundan 'el hareketi' iddiası

        ADANA'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR'la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran Mehmet Necmi Z. (54) ile oğlu Mehmetcan Z. (32), tutuklandı. Ehliyetine 2 ay el konulup, TIR'ı da trafikten menedilen Mehmet Necmi Z. ile oğluna 363 bin lira ceza kesildi. Bıçakla otomobili...
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
