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        Haberler Spor Basketbol NBA Rockets Alperen Şengün'le kazandı! - Basketbol Haberleri

        Rockets Alperen Şengün'le kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:16
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        Rockets Alperen Şengün'le kazandı!
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Bulls'u Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla oynadığı maçta 3 farkla yendi.

        Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

        Bulls cephesinde Coby White’ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

        WESTBROOK 26 BİN SAYI BARAJINI GEÇTİ

        Denver Nuggets'ın yıldızı Russell Westbrook, NBA'de 26 bin sayı barajını geçen 21. oyuncu oldu.

        Westbrook'un 22 sayı, 11 asist ve Nikola Jokic'in 40 sayı, 13 ribauntla oynadığı karşılaşmada, Nuggets'ın Wizards'a 126-123 yenilmesini önleyemedi.

        Wizards'ta ise Alex Sarr 34 sayıyla oynarken Kyshawn George ve Jordan Poole 19'ar sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        SONUÇLAR

        Brooklyn Nets - Boston Celtics: 113-115

        Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder:107-113

        Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 126- 119

        Memphis Grizzlies - Miami Heat: 125- 91

        Houston Rockets-Chicago Bulls: 117-114

        Golden State Warriors - New York Knicks: 97-94

        San Antonio Spurs -New Orleans Pelicans: 119-115

        Denver Nuggets-Washington Wizards : 123-126

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