WIMBLEDON'IN EN BAŞARILI TENİSÇİSİ

Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi Federer, açık dönemde 5 şampiyonluk yaşadığı ABD Açık'ta en çok zirveye uzanan tenisçi unvanını ise ABD'li eski yıldızlar Pete Sampras ve Jimmy Connors ile paylaştı. Federer, diğer grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise bir kez mutlu sona ulaştı.