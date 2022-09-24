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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roger Federer son kez korta çıktı!

41 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, Rafael Nadal ile birlikte Laver Cup'ta oynadığı çiftler maçının ardından tenis kariyerini noktaladı.

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  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan O2 Arena'da gerçekleştirilen Laver Cup'ta Avrupa takımının kadrosunda yer alan Roger Federer, kariyerinin son maçına çıktı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Roger Federer-Rafael Nadal ikilisi, çiftler maçında Dünya takımından Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine 2-1 mağlup oldu. 
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Laver Cup'ın kendisinin son turnuvası olacağını aktaran Federer'in vedası duygusal anlara sahne oldu.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Federer, yaptığı konuşmada kariyerinin son maçı olmasına rağmen mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: 
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    "Harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor"
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    "Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Bu gece ailemden herkes burada, bu yüzden harika bir durum benim için"
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    "Eşim kariyerim boyunca bana çok destek oldu. Benim uzun zaman önce tenise veda etmemi isteyebilirdi ama yapmadı. Devam etmemi sağladı ve bu oyunu oynamama izin verdi"
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Son olarak geçen yıl düzenlenen Wimbledon'da çeyrek final maçında sakatlanan Federer, kalan süreçte dizinden üç kez ameliyat edilmesine rağmen kortlara dönememiş ve geçen hafta emeklilik kararı almıştı.

     
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    EKSELANSLARI UNVANI VERİLDİ

    İsviçreli yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan ve "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    TARİHE GEÇTİ

    Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

     

    103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    WIMBLEDON'IN EN BAŞARILI TENİSÇİSİ

    Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi Federer, açık dönemde 5 şampiyonluk yaşadığı ABD Açık'ta en çok zirveye uzanan tenisçi unvanını ise ABD'li eski yıldızlar Pete Sampras ve Jimmy Connors ile paylaştı. Federer, diğer grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise bir kez mutlu sona ulaştı.

     
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Kariyeri boyunca bin 500'ün üzerine maça çıkan ve bunların bin 251'ini kazanan Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi oldu.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Açık dönemde bu turnuvalarda en fazla çeyrek final (58), yarı final (46) maçlarına çıkan oyuncu rekorlarının sahibi Federer, 31 karşılaşmada ise final gördü. Sadece Djokovic, 32 finalle bu alanda İsviçreli tenisçiyi geride bırakabildi.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    KARİYERİNİN ZİRVESİ 2003-2009 YILLARI ARASI

    8 Ağustos 1981'de dünyaya gelen Federer, henüz 1988 yılında Wimbledon'ın gençler kategorisinde kupaya uzanarak başarılı geçecek tenis kariyerinin sinyalini verdi. İsviçreli tenisçi, grand slam turnuvalarındaki ilk zaferini 2003'te Wimbledon'da 21 yaşındayken, sonuncusunu ise 2018'de Avustralya Açık'ta yaşadı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    2003 ile 2009 yılları arasında kariyerinin zirvesine ulaşan Federer, çıktığı 28 grand slam finalinin 21'inden zaferle ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı. 2004, 2006 ve 2007'de dört grand slam turnuvasından üçünü ve ATP Finalleri'ni kazanan İsviçreli yıldız, Wimbledon ve ABD Açık'ta ise üst üste 5 kez kupa sevinci yaşadı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Nadal ve Djokovic'in 2010 yılından itibaren rekabete girmesiyle eski başarılarını tekrarlayamayan Federer, buna rağmen tenis tarihinin en iyi üç ismi arasında kalmayı uzun yıllar başardı. İsviçreli tenisçi, son 12 yıl içinde Avustralya Açık'ta 3 (2010, 2017, 2018), Wimbledon'da ise 2 (2012, 2017) kupaya uzandı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    İKİ KEZ OLİMPİYATLARDA MADALYA SEVİNCİ YAŞADI

    Federer, olimpiyatlardaki performansıyla da adından sıklıkla söz ettirdi.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    2008 Pekin Olimpiyatları'nda vatandaşı Stan Wawrinka ile çift erkeklerde altın madalya kazanan Federer, Londra 2012 tek erkekler finalinde ise Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Roger Federer, 2018 Avustralya Açık'ta yaşadığı şampiyonlukla 20 grand slam kazanan ilk erkek tenisçi unvanına sahip olurken, 36 yaşında dünya sıralamasının zirvesine çıkarak bu alanda en yaşlı tenisçi olarak da tarihe adını yazdırdı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU OLDU

    Spor dünyasının en prestijli ödüllerinden Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni 5 kez kazanan tek sporcu konumundaki Federer, serveti ve hayırseverliğiyle de her zaman ön plana çıktı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Özellikle Afrika'da zor koşullarda yaşayan çocuklar için birçok kez yardımda bulunan Fedrerer, tenis organizasyonlarından 131 milyon dolar kazandı.
  • Roger Federer son kez korta çıktı!

    Forbes dergisine göre, popülerliği ve karizmasından dolayı dünyanın en fazla sponsor desteği alan sporcusu olarak gösterilen 41 yaşındaki tenisçi, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en çok kazanan sporcusu konumunda.

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