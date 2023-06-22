Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rol için tanınamayacak derecede kilo veren usta aktörler!

Dünyaca ünlü aktörler filmlerdeki rolleri için sağlıklarını tehlikeye atacak derecede zayıflayabiliyor ve kilo alıyor. İşte, rolleri için verdikleri kilolar ile akıllara kazınan ünlü aktörler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    CAST AWAY - YENİ HAYAT

    Tom Hanks, Yeni Hayat filminde tam 18 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    BLACK SWAN - SİYAH KUĞU

    Natalie Portman, Siyah Kuğu filmi için 8 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    INTO THE WILD

    Emile Hirsch, Into the wild filmi için 18 kilo verdi.

     
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    DALLAS BUYERS CLUB

    Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club rolünde tam 47 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    JOKER

    Joaquin Phoenix, Joker filmi için 23 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    SİLENCE

    Silence filmi için Adam Driver 22 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    HUNGER

    Hunger filmi için Michael Fassbender 14 kilo verdi.
  • Rolleri için sağlıklarını riske attılar ve tanınmaz hale geldiler!

    THE MACHINIST

    The Machinist filmi için Cristian Bale yaklaşık 29 kilo verdi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.