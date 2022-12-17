2023 modelleri daha gelmeden tükendi!

İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda bir araya geldiğimiz Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, markanın yeni modelleri ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Otomobil genel hatları ile yerini aldığı modeli anımsatırken, aydınlatmalı ızgaralar, yıldız ışıklı far iç detaylar, kabin üstü spot ışıklar gibi yenilikler sunuluyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, iki yeni modelini Türkiye'ye getirdi. Markanın Phantom II Serisi ve Black Badge Ghost modelleri İstanbul'daki showroomda sergilenmeye başlandı.

Türkiye'nin Rolls-Royce için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Tiemann, "2023'te gelecek tüm araçlarımızın sahipleri şimdiden belli. 2024 için sipariş almaya başladık" dedi.

Tiemann'ın verdiği bilgiye göre, markanın Türkiye'deki satışları hem küresel hem de ülke ekonomisindeki gelişmelerden olumsuz etkilenmedi, aksine artış gösterdi. Fakat, Tiemann, tüm ısrarlı sorularımıza rağmen markanın Türkiye'deki satış adetleri hakkında ise ser verip sır vermedi.

SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

Markanın geleceği hakkında konuşan Tiemann, ileride elektrikli otomobil markası olacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar yaptığımız gibi sadece BMW teknolojisine bağlı kalmadan, kendi mühendislik gücümüz ile elektrikli otomobillerimizi geliştireceğiz. Müşterilerimiz bizden logosu değiştirilmiş bir BMW i7 istemiyor" dedi.