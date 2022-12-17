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Haberler Otomobil Rolls-Royce'un 2023 modelleri daha gelmeden tükendi - Otomobil Haberleri
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Rolls-Royce'un 2023 modelleri daha gelmeden tükendi

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, Türkiye'ye 2023'te getireceği otomobillerin tümünü daha 2023'e girmeden sattı. İstanbul'a ziyaretinde bir araya geldiğimiz Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, Türkiye'nin Rolls-Royce için önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de, 2023'te gelecek tüm araçlarımızın sahipleri şimdiden belli. 2024 için sipariş almaya başladık" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Rolls-Royce'un 2023 modelleri daha gelmeden tükendi - Otomobil Haberleri
2023 modelleri daha gelmeden tükendi!
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İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, iki yeni modelini Türkiye'ye getirdi. Markanın Phantom II Serisi ve Black Badge Ghost modelleri İstanbul'daki showroomda sergilenmeye başlandı.

Markanın amiral gemisi konumundaki Phantom II Serisi, İngiliz üreticinin 1920'lerdeki modellerine atıfta bulunan bir tasarım diline sahip.

Otomobil genel hatları ile yerini aldığı modeli anımsatırken, aydınlatmalı ızgaralar, yıldız ışıklı far iç detaylar, kabin üstü spot ışıklar gibi yenilikler sunuluyor.

'TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda bir araya geldiğimiz Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, markanın yeni modelleri ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rolls-Royce için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Tiemann, "2023'te gelecek tüm araçlarımızın sahipleri şimdiden belli. 2024 için sipariş almaya başladık" dedi.

Tiemann'ın verdiği bilgiye göre, markanın Türkiye'deki satışları hem küresel hem de ülke ekonomisindeki gelişmelerden olumsuz etkilenmedi, aksine artış gösterdi. Fakat, Tiemann, tüm ısrarlı sorularımıza rağmen markanın Türkiye'deki satış adetleri hakkında ise ser verip sır vermedi.

SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

Markanın geleceği hakkında konuşan Tiemann, ileride elektrikli otomobil markası olacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar yaptığımız gibi sadece BMW teknolojisine bağlı kalmadan, kendi mühendislik gücümüz ile elektrikli otomobillerimizi geliştireceğiz. Müşterilerimiz bizden logosu değiştirilmiş bir BMW i7 istemiyor" dedi.

Frank Tiemann, batarya teknolojilerini yakından takip ettiklerini de anlatarak, "Solid state (katı hal) bataryalar radarımızda. Elektrikli otomobillerimizde kendini kanıtlamış ve soru işareti olmayan bir teknoloji kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiemann, yeni Phantom'da müşterilerinin sevdiği unsurları koruduklarını vurgulayarak, yapılan tasarım değişikliklerinin ise müşteri istekleri ve geri bildirimleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

BMW BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Kısa bir süre önce elektrikli modeli Spectre'in üzerindeki örtüyü kaldıran Rolls-Royce, 2000'li yılların başından bu yana Alman otomobil üreticisi BMW'nin kontrolünde bulunuyor.

Otomobillerini İngiltere'nin ünlü motorsporları etkinliğine ev sahipliği yapan Goodwood bölgesinde üreten Rolls-Royce, 2021'de satışlarını tüm dünyada yüzde 49 artırarak 5 bin 586 adet ile kendi rekorunu kırdı.

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