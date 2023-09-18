Roma: 7 - Empoli: 0 MAÇ SONUCU

İlk yarıyı 2. dakikada Dybala'nın penaltısı, 8. dakikada Renato Sanches ve 35. dakikada Grassi'nin kendi kalesine attığı gollerle üç farklı önde bitiren Roma, ikinci yarıda farka gitti.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dybala2nın yanı sıra 80'de Cristante, 82'de Romelu Lukaku ve 86'da Gianluca Mancini'nin golleriyle skoru 7-0'a getiren Roma görkemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Roma ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi, Empoli ise henüz puanla tanışamadı.