Roma, İsveçli sol beki açıkladı
İtalyan ekibi Roma, Djurgarden takımında forma giyen sol bek oyuncusu Samuel Dahl'ı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi Roma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, İsveç takımlarından Djurgarden'da top koşturan 21 yaşındaki İsveçli sol bek oyuncusu Samuel Dahl'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, Dahl'ın 26 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
Roma, Samuel Dahl transferi için Djurgarden'a 4.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Djurgarden formasıyla 16 resmi maça çıkan Dahl, bu maçlarda 2 asist katkısı yaptı.