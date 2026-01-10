Roma, Sassuolo'yu iki golle geçti!
İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Roma, sahasında Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 2-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 76. dakikada Manu Kone ile 79. dakikada Matias Soule kaydetti.
Roma'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Zeki Çelik, 88. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucuna ardından Roma, 39 puana yükseldi. Sassuolo, 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Torino deplasmanına gidecek. Sassuolo, Napoli'ye konuk olacak.