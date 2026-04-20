        Romanya'da Gheorghe Hagi dönemi

        Romanya'da Gheorghe Hagi dönemi

        Romanya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gheorghe Hagi'nin getirildiğini duyurdu.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:04 Güncelleme:
        Romanya'da Hagi dönemi!

        Romanya Milli Takımı'nda hayata gözlerini yuman teknik direktör Mircea Lucescu yerine Gheorghe Hagi getirildi.

        Casa Fotbalului'de gerçekleşen imza töreninde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı (FRF) Razvan Burleanu ve Gheorghe Hagi açıklamalarda bulundu.

        HAGİ 2030'A KADAR ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA

        Razvan Burleanu, Hagi'nin 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını ve hedeflerinin Euro 2028'e katılmak olduğunu dile getirdi.

        RAZVAN BURLENAU: HAGİ'NİN HEDEFİ EURO 2028'E KATILMAK

        İmza töreninde konuşan Burleanu, "Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.

        Bu 4 yıllık bir sözleşme, asıl hedefimiz bir sonraki final turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milletler Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz ki oradaki son zafer bize Dünya Kupası play-off'larında oynama şansı verdi. İkinci hedefimiz ise her maçı kazanmak.

        Bildiğiniz gibi, Sayın Hagi ile ilişkimiz uzun zamandır iyiydi. Bu yıllarda ilk temsilci düzeyinde iş birliği yapmak istedik. Sayın Hagi'nin yönettiği kulüpten FRF yönetimine katılan kişiler oldu. Şimdi bir fırsat penceresi açıldı, çünkü ekibiyle olan çıkar çatışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalktı" sözlerini sarf etti.

        GHEORGHE HAGİ: ROMANYA'YI BİR KEZ DAHA TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN ONUR

        Gheorghe Hagi ise, "Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım" ifadelerini kullandı.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek