        Haberler Spor Futbol Milli Takım Romanya medyası, mağlubiyeti değerlendirdi

        Romanya medyası, mağlubiyeti değerlendirdi

        Romanya medyası, milli takımlarının kaybettiği maçı şu sözlerle değerlendirdi: "Elveda Amerika rüyası, televizyondan bir kupa daha!" Öte yandan Türkiye'nin Romanya karşısındaki zaferi maçın hemen ardından İspanya'da manşetlere taşındı

        Giriş: 27.03.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Rumen medyası, Türkiye-Romanya maçının sonucunu iki takım arasındaki kalite farkının belirlediği görüşünde birleşti.

        Uzun yıllardır Dünya Kupası’na katılamadıklarına dikkat çeken medya kuruluşlarının görüşleri şöyle:

        GSP.RO: Elveda Amerikan Rüyası! Televizyondan bir Dünya Kupası daha! Romanya İstanbul’da tam olarak denediği şeyi başardı: Hiçbir şeyi!

        PROSPORT: Elveda Dünya Kupası! Elveda Mircea Lucescu! Romanya semalarına karanlık çöktü.

        FANATİK.RO: Romanya, bir mucizeyi denemek için gitti. Mircea Lucescu, Türkiye ve Romanya takımları arasındaki on milyonlarca Euro’luk farkı silip süpürecek bir skor hazırladı.

        Sahanın bir yarısında Real Madrid, Juventus veya İnter oyuncuları, diğer yarısında ise Pafos veya Alanyaspor futbolcular.

        ROMANYA ACI ÇEKTİ

        Öte yandan Türkiye'nin Romanya karşısındaki zaferi maçın hemen ardından İspanya'da manşetlere taşındı.

        AS gazetesi Real Madridli Arda Güler üzerinden maçı okurken "Güler, Türk rüyasını besliyor. Madridli oyuncunun asisti, Kadıoğlu'nun Türkiye'nin tek golünü atmasını sağladı. Romanya acı çekti" dedi.

        MARCA ise "Arda ile dünyanın sonuna kadar" ifadeleriyle oyuncunun goldeki payına dikkat çekti.

