Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Romanya Milli Takımı, İstanbul'a geldi - Futbol Haberleri

        Romanya Milli Takımı, İstanbul'a geldi

        Romanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynayayacağı maç için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romanya Milli Takımı, İstanbul'a geldi!

        2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Türkiye ile Romanya, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek.

        Romanya Milli Takımı da müsabaka için İstanbul'a geldi. Kafile, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, Teknik Direktör Mircea Lucescu da havalimanında ilgi gördü.

        Romanya kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
