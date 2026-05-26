Romelu Lukaku'dan transfer kararı!

"BELÇİKA'YA TATİLE GİTMEDİM"

Tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitmesinin ardından Napoli ile sorun yaşayan ve kadro dışı ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelen Lukaku, "Bazı İtalyan medyasının olayları sunma şekli beni rahatsız ediyor. Abarttılar, Belçika'ya tatile gitmedim. Mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim." dedi.