Romelu Lukaku'dan transfer kararı!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 64 dakika forma şansı bulabilen Romelu Lukaku, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Napoli forması giyen Romelu Lukaku, İtalyan ekibinden ayrılmak istemediğini söyledi.
"BELÇİKA'YA TATİLE GİTMEDİM"
Tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitmesinin ardından Napoli ile sorun yaşayan ve kadro dışı ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelen Lukaku, "Bazı İtalyan medyasının olayları sunma şekli beni rahatsız ediyor. Abarttılar, Belçika'ya tatile gitmedim. Mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim." dedi.
"KULÜBE SEVGİM DEĞİŞMEDİ"
İtalyan ekibiyle sorunu olmadığını söyleyen Lukaku, "Her şey yolunda. Kulübe olan sevgim hiç değişmedi. Sözleşmemin bir yılı kaldı. Ben bir Napoli oyuncusuyum, ayrılmak isteyen biri değilim." diye konuştu.
"KATAR'A GİTMEMELİYDİM"
Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Belçikalı golcü, "Kendimi giderek daha formda hissediyorum. 2022 Dünya Kupası öncesine göre daha iyiyim, o zamanlar Katar'a gitmemeliydim." sözlerini sarf etti.
Romelu Lukaku geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirirken, 7 maçta 64 dakika sahada kalabildi ve 1 gol kaydetti.