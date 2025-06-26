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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Romulo'ya Ada kancası! Dev teklif... - Göztepe Haberleri

        Romulo'ya Ada kancası! Dev teklif...

        Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Brezilyalı santrfor Romulo'nun talipleri artıyor. Alman ekibi Leipzig'in ilgisi sürerken, son olarak Premier Lig temsilcisi Fulham transferde devreye girdi ve sarı-kırmızılılara teklifini sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:41
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Romulo, Avrupa devlerinin radarına girdi.

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        Geçtiğimiz günlerde Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'in 16.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği belirtilmişti.

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        FULHAM'DAN 16 MİLYON EURO + SATIŞTAN PAY

        The Athletic'in haberine göre; Premier Lig temsilcisi Fulham, 16 milyon Euro + bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif yaptı.

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        İzmir ekibinin ise bu rakamı yetersiz bulduğu ve 20 milyon Euro istediği belirtildi. Buna karşın iki kulübün görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

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        Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Romulo 17 gol - 10 asistlik performans sergiledi.

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        Göztepe'nin devre arasında 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo, 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

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