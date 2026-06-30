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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Ronald Koeman: Kendimizi suçlayacak bir şey yok, hayalimiz vardı

        Ronald Koeman: Kendimizi suçlayacak bir şey yok, hayalimiz vardı

        Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda Fas'a elendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bazı anlarda çok geriye çekildiklerini belirten Koeman, "Kendimizi suçlayacak bir şey yok, oyuncuların ne kadar bitkin olduğu da bunu gösteriyor. Bazı anlarda çok geriye çekildik, hayalimiz vardı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kendimizi suçlayacak bir şey yok"

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda Paraguay'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-3 yenilen Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kendilerini suçlayacak bir durumun olmadığını söyledi.

        NOS'a konuşan Koeman, Fas karşısındaki tercihinden geri adım atmadı ve savunmayı güçlendirme düşüncesinin doğru olduğunu savundu.

        Hollanda'da Fas maçı öncesi en dikkat çeken karar, Tijjani Reijnders'ın yerine Nathan Ake'nin tercih edilerek 3'lü savunmayla maça çıkılması oldu. Tecrübeli teknik adam, maç sonunda bu kararın arkasında durdu.

        "KENDİMİZİ SUÇLAYACAK BİR ŞEY YOK"

        Koeman, "Buna olumlu bakıyorum. Bunun dışında bu konu hakkında konuşmak pek istemiyorum. Kendimizi suçlayacak bir şey yok, oyuncuların ne kadar bitkin olduğu da bunu gösteriyor. Bir hayalimiz vardı." ifadelerini kullandı.

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        "BAZI ANLARDA ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK"

        Ronald Koeman, röportajın ilerleyen bölümünde takımının oyunun bazı anlarında fazla geriye yaslandığını kabul etti.

        Hollanda Teknik Direktörü, "Elbette daha iyi yapılabilecek şeyler var ve bizim de bazı anlarda çok geriye çekildiğimizi gördüm. Artık rakibe baskı kuramıyorduk, ama savunmamız da iyiydi." dedi.

        Koeman, Fas'ın kalitesine de dikkat çekerek, "Böylesine iyi bir takıma karşı hiç fırsat vermemek de mümkün değil, ama bunların hepsi sonradan yapılan değerlendirmeler. Sonradan herkes gerçeği bilir." sözlerini kullandı.

        "BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR, PİŞMAN DEĞİLİM"

        Koeman, grup aşamasında Hollanda'nın rakiplere fazla pozisyon verdiğini ve bu nedenle savunma yapısında değişikliğe gittiğini söyledi.

        Deneyimli çalıştırıcı, eleştiriler karşısında daha sert bir tonla konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

        "Buna göz yumup bu şekilde devam edebilirsiniz, ama işleri değiştirmek antrenörün görevidir. Tüm Hollanda beş defans oyuncusu istemişti, beş defans oyuncusuyla oynadık ve yine iyi olmadı. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Pişman değilim."

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        GELECEK AÇIKLAMASI

        Hollanda'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından Koeman'ın milli takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

        Ronald Koeman, bu konudaki soruya ise net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

        Koeman, "Bu konuda zaten bazı düşüncelerim var, ancak bunları şimdilik paylaşmayacağım." diyerek kararını daha sonra açıklayacağının sinyalini verdi.

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