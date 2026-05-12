Ronaldo'lu Al Nassr 90+8'de yıkıldı, şampiyonluk son maça kaldı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr ile Al Hilal kozlarını paylaştı.

Al-Awwal Park'ta oynanan kritik karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Al Nassr'ı 1-0 öne geçiren golü 37. dakikada Mohamed Simakan atarken, Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 90+8. dakikada Bento (kk) kaydetti.

Al Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, ilk 11'de başladı ve 83 dakika süre aldı.

Bu sonucun ardından puanını 83'e çıkaran ve bir maç fazlasıyla en yakın rakibi Al Hilal'in 5 puan önünde bulunan lider Al Nassr, son dakikada yediği golle şampiyonluk turunu son haftaya bıraktı. Al Hilal ise haftayı 78 puanla tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 34. ve son haftasında Al Nassr, Damac FC'yi ağırlayacak. Al Hilal ise bu sezon 33. lig maçında Neom SC'yi konuk edecek.