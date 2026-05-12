Ronaldo'lu Al Nassr 90+8'de yıkıldı, şampiyonluk son maça kaldı!
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, 90+8'de yediği golün ardından Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. 37. dakikada Mohamed Simakan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçse de 90+8'de Bento'nun kendi kalesine attığı gole engel olamayarak şampiyonluk turunu son haftaya bırakan lider Al Nassr, haftayı 83 puanla tamamladı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Al Hilal'in 5 puan önünde yer alıyor.
Al Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, ilk 11'de başladı ve 83 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından puanını 83'e çıkaran ve bir maç fazlasıyla en yakın rakibi Al Hilal'in 5 puan önünde bulunan lider Al Nassr, son dakikada yediği golle şampiyonluk turunu son haftaya bıraktı. Al Hilal ise haftayı 78 puanla tamamladı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 34. ve son haftasında Al Nassr, Damac FC'yi ağırlayacak. Al Hilal ise bu sezon 33. lig maçında Neom SC'yi konuk edecek.