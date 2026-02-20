Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson: Kötü konuşmam için para teklif edildi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

İki çocuğunun annesi nişanlısı Georgina Rodríguez ile evlilik hazırlığında olan yıldız futbolcu hakkında bu kez geçmişe uzanan bir açıklama geldi.

Georgina Rodríguez-Cristiano Ronaldo

Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrılık sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Atkinson, ilişkilerinin sona ermesinin ardından Ronaldo hakkında olumsuz konuşması için kendisine para teklif edildiğini açıkladı.

Gemma Atkinson

Ancak bu teklifi kabul etmediğini belirten Atkinson, "Ayrıldığımız zaman Ronaldo hakkında kötü konuşmam için bana para teklif edildi. Ama yapmadım. Çünkü Ronaldo ile ilgili söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok. Şakalarıyla beni hep güldürüyordu. Çok esprili ve zeki bir erkek. Kendisine hayran bıraktı." dedi.

Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock