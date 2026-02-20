Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson: Kötü konuşmam için para teklif edildi - Magazin haberleri

        Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson: Kötü konuşmam için para teklif edildi

        Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrılık sürecinde yıldız futbolcu hakkında olumsuz açıklamalar yapması için kendisine para teklif edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 20:00 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kötü konuşmam için para teklif edildi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

        İki çocuğunun annesi nişanlısı Georgina Rodríguez ile evlilik hazırlığında olan yıldız futbolcu hakkında bu kez geçmişe uzanan bir açıklama geldi.

        Georgina Rodríguez-Cristiano Ronaldo

        Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrılık sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Atkinson, ilişkilerinin sona ermesinin ardından Ronaldo hakkında olumsuz konuşması için kendisine para teklif edildiğini açıkladı.

        Gemma Atkinson

        Ancak bu teklifi kabul etmediğini belirten Atkinson, "Ayrıldığımız zaman Ronaldo hakkında kötü konuşmam için bana para teklif edildi. Ama yapmadım. Çünkü Ronaldo ile ilgili söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok. Şakalarıyla beni hep güldürüyordu. Çok esprili ve zeki bir erkek. Kendisine hayran bıraktı." dedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 19 Şubat 2026 (Çocuklar Nasıl Silaha Dönüştürülüyor?)

        Sultanahmet'te ilk iftar heyecanı. İstanbul başsavcısı belli oldu. Erdoğan yeni bakanları kabul etti. Terörsüz Türkiye nasıl ilerleyecek? İnfazda nasıl değişiklikler olacak? Çocuklar nasıl silaha dönüştürülüyor? Örgüt çocukları nasıl tuzağa çekiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Cristiano Ronaldo
        #Gemma Atkinson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması