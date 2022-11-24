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Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Dursun Özbek'ten açıklama

Galatasaray taraftarının gelmesi için harekete geçtiği Cristiano Ronaldo'nun talipleri belli oldu. 3 takım yıldız ismi gündemine alırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de Ronaldo iddiaları için açıklama geldi

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  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Manchester United'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun adı Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.  
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan "Come to Galatasaray" kampanyasını sürdürürken İngiliz basını, oyuncuya üç talip olduğunu yazdı. 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    "independent.ie"nin haberine göre; Ronaldo'nun menajeri Chelsea ile bir görüşme yapacak. 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Geçtiğimiz dönemde Suudi yatırım fonu tarafından alınan Newcastle United'ın da Ronaldo'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Ronaldo için asıl sürpriz ise Suudi Arabistan'dan geldi... 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Al-Nassr ekibinin CR7 için menajerine teklifte bulunduğu belirtildi.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Suudilerin, Ronaldo'ya yıllık 120 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme önerdiği bildirildi.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    GALATASARAYLILAR BASKIYI SÜRDÜRÜYOR

    Galatasaraylı taraftarlar da Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmesinin ardından sosyal medyada yönetime çok sayıda mesaj yolladı ve Portekizli süper starın transfer edilmesi için baskı yapmaya başladı.

     
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Ronaldo'nun gönderilerinin altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı atıyor.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ronaldo iddiları ile ilgili konuştu. AA'ya konuşan Özbek, " Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadelerini kullandı.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    6 AYLIĞINA REAL MADRID

    İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; Benzema'nın sakatlığı sonrasında Real Madrid de harekete geçti. 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    İspanyol devi, sezon sonuna kadar Ronaldo'yu kadrosuna katmayı planlarken 6 aylık sözleşme konuşuluyor.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Ronaldo'nun hangi takıma gideceği Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak.
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    AYRILIK SÜRECİ OLAY OLDU

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ikinci Ronaldo dönemi 1 buçuk sezon sürdü... 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Kırmızı Şeytanlar, bir TV programına verdiği röportajda kulüp hakkında olumsuz sözler sarf eden ve eleştirilerin hedefi haline gelen Portekizli yıldızın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    United'ın yeni hocası Eric ten Hag ile sorunlar yaşayan CR7, kırılma anı olan Tottenham maçındaki olayla ilgili şunları söylemişti:
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    "Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Beni göndermek istediler. Sadece hoca değil."
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    "Kendimi ihanete uğramış hissettim. Belki bunu dememeliyim ama artık hiçbir şey umrumda değil. İnsanlar gerçeği duymalı."
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Ronaldo'nun açıklamaları sonrasında internet sitesinden açıklama yayınlayan ve gerekli adımların atılacağını belirten Manchester United Kulübü, bu açıklamadan günler sonra yıldız oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 
  • Ronaldo'ya 'Come to Galatasaray' çılgınlığı! Yeni adresi neresi olacak

    Yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda Portekiz ile performansı merakla bekleniyor.

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