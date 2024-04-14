Rönesans GYO halka arz oluyor. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım talep toplama tarihleri...