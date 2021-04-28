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HaberlerDünyadanRonnie Wood ikinci kez kansere yakalandı - Magazin haberleri
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Ronnie Wood ikinci kez kansere yakalandı

Rolling Stones'un gitaristi Ronnie Wood tekrar kanser hastalığına yakalandı. Wodd, "Yapabileceğim tek şey olumlu olmak ve hastalıkla savaşmak" dedi

Ronnie Wood ikinci kez kansere yakalandı - Magazin haberleri
İkinci kez kansere yakalandı
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İngiliz efsane rock grubu Rolling Stones'un gitaristi Ronnie Wood, ikinci kez kanserle savaştığını açıkladı. 73 yaşındaki Wood, kendisine kısa süre önce küçük hücreli kanser teşhisi konduğunu ama her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"OLUMLU OLMAM LAZIM"

Usta gitarist, "Yapabileceğim tek şey olumlu olmak ve hastalıkla savaşmak” dedi. Affirmation adlı yeni bir şarkı yapan Wood, "Kendime bakarsam her şeyi başarabilirim" diye konuştu.

Ronnie Wood, Kenney Jones ve Rod Stewart
Ronnie Wood, Kenney Jones ve Rod Stewart

Wood, 2017 yılında yakalandığı akciğer kanserini 2018'de yenmişti.

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ HAKKINDA

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin anormal olması ile başlar ve kontrol dışı büyür. Daha fazla kanser hücresi gelişmesi ile bir tümör şeklini alabilir ve vücudun diğer kısımlarına yayılabilirler.

Akciğer kanserinin 2 temel türü;

Küçük hücreli akciğer kanseri: Aynı zamanda yulaf hücreli kanser olarak da bilinir. Akciğer kanserlerinin %10 ila 15’ini oluşturur.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri: Akciğer kanserlerinin %80 ila 85’ini oluşturur. 3 ana şekli; adenokarsinom, skuamoz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinomlardır.

Küçük hücreli akciğer kanseri daha nadir olmanın yanı sıra daha agresif olan formdur. Kanser hücreleri hızlı büyümeye ve vücudun diğer bölgelerine yayılmaya (metastaz) eğilimlidir. Bu sebeple kanser ancak vücudun diğer bölümlerine yayıldıktan sonra teşhis edilebilir, bu durum da iyileşmeyi daha zor hale getirir. Eğer küçük hücreli akciğer kanseri erken evrede tespit edilebilirse kanser ilerlemeden etkin bir şekilde tedavi edilebilir

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