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Rumen tenisçi Simona Halep, Kovid-19'a yakalandı

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı

Rumen tenisçi Simona Halep, Kovid-19'a yakalandı

Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Evinde karantinaya girdiğini belirten 29 yaşındaki sporcu, hafif semptomlar gösterdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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