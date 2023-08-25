Berezovsky, 2013 yılında İngiltere'deki evinin banyo zemininde boynuna ilmik geçirilmiş halde ölü bulundu. İngiliz polisi o sırada herhangi bir boğuşma belirtisi olmadığını söyledi ve oligarkın kendi canına kıydığını öne sürdü.

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İlk olarak doğal sebeplerden öldüğü belirtildi. Ancak 2015 yılında bitki toksikoloji uzmanları adli tabip mahkemesine Perepilichnyy'nin midesinde nadir bir bitki zehiri olan gelsemiumun izlerinin bulunduğunu söyledi. 2 yıl sonra ise, ölümünden kısa bir süre önce yediği popüler bir Rus yemeği olan kuzukulağı çorbasına zehir karıştırılmış olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak polis daha sonra onun zehirlendiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi. Öldüğü sırada Perepilichnyy, Rusya'nın milyonlarca dolarlık kara para aklama operasyonunu ortaya çıkaracak bir davaya yardım ediyordu.