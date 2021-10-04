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Haberler Turizm Rus turistlerin İstanbul'da tatil talebi artıyor
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'İstanbul, sonbahar turizm sezonunda Avrupa’nın yerini dolduracak'

Rusya’dan İstanbul’a bu yılın ilk 9 ayında 381 bin 346 turistin seyahat ettiği belirtilerek, Rus turistlerin İstanbul'da tatil talebinin arttığı kaydedildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), İstanbul’un, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa’nın yerini dolduracağını açıkladı

Rus turistlerin İstanbul'da tatil talebi artıyor
AA

ATOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’dan İstanbul’a bu yılın ilk 9 ayında 381 bin 346 turistin seyahat ettiği belirtildi.

Söz konusu seyahat miktarının 2018’in ilk 9 ayına yaklaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre Rusya’dan İstanbul’a seyahat edenlerin sayısı yüzde 78,2 arttı. İstanbul, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa’nın yerini dolduracak.” denildi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus turistler nezdinde Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu bildirmişti.

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