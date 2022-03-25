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Ruslar için Türkiye hayal oluyor

Salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelecek toplam turistin 10 milyonu aşması bekleniyordu. Savaş öncesinde TL/ruble'de yaşanan yüzde 45'lik de düşüşün etkisiyle ocak ayında erken rezervasyonlarda büyük artış yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi turizme bir darbe daha vurdu. İşgal girişimi başladığından bu yana Ruslar için Türkiye'ye tatile gelmek ortalama yüzde 80 daha pahalı hale geldi. Bunda TL/ruble'nin 5.7'den 6.8'e yükselmesi ve yaptırımlar sebebiyle seyahat maliyetlerinin artması etkili oldu. Orta sınıfın tercih ettiği, Rusya'dan 2 kişilik 3 yıldızlı bir otelde 10 gecelik bir Türkiye turunun bedeli 616 Euro'dan 1.060 Euro'ya çıktı

Ruslar için Türkiye hayal oluyor

2020-2021 yıllarında koronavirüs salgını sebebiyle yara alan Türk turizm sektörüne 2022'de de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi darbe vuruyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya turizmde Türkiye için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye 29 milyon 357 bin turist geldi. Toplam turizm geliri 24.4 milyar doları aştı. Rusya geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon 656 bin kişi ile Türkiye'ye en çok turist yollayan ülke oldu. Rusya'yı 3 milyon 13 bin ile Almanya ve 2 milyon 55 bin ile Ukrayna takip etti.

2021'de en çok turist gelen 10 ülke:

Ülke Turist sayısı
1 Rusya 4.656.962
2 Almanya 3.013.349
3 Ukrayna 2.055.418
4 Bulgaristan 1.381.104
5 İran 1.090.451
6 Irak 819.829
7 Hollanda 634.513
8 Fransa 617.075
9 Azerbaycan 451.226
10 Birleşik Krallık 380.949

2019 yılında ise Türkiye 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlamış, 34.5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. 2019'da Türkiye'ye Rusya'dan 7 milyon 17 bin turist gelmişti. Söz konusu senede Ukraynalı turist sayısı ise 1.5 milyonu bulmuştu.

SALGIN ÖNCESİNE DÖNÜLMESİ BEKLENİYORDU

Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısında önemli bir artış bekleniyordu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ocak ayında erken rezervasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada "Şu anki satışlar, acentelere göre farklılık arz etmekle birlikte 2021 yılının 2 ila 5 katı üzerinde seyrediyor. Fiyatlara bakıldığında ise acentelerimiz, geçen sene ortalama rezervasyon tutarlarının yüzde 75-80 üzerinde tutarlarla rezervasyon alıyor. 2019 yılına göre bir kıyaslama yapacak olursak bu oranlar rezervasyon sayıları bakımından 2019 yılına yakın seyrediyor. İlerleyen günlerde 2019 yılı erken rezervasyon rakamlarının aşılmasını bekliyoruz" bilgilerini paylaşmıştı.

Ancak bu olumlu beklentiler Rusya'nın işgal girişimiyle solmaya başladı. ABD ve müttefikleri Rusya'ya yönelik uçuş yasakları dahil pek çok yaptırımı hayata geçirdi. Bunun yanında Visa, Mastercard gibi ödeme sistemleri devleri Rus kartlarına hizmet vermeyi kesti. Rusya ile Türkiye arasında uçuşlara herhangi bir yasak getirilmezken, uzmanlar Türk bankalarının Rus bankacılık sistemine erişimi sayesinde Rusların Türkiye'de harcama yapmasında önemli bir engel olmadığını belirtti.

Kağıt üstünde Türkiye'ye gelmelerine bir engel olmasa da alım güçlerindeki düşüş, uluslararası seyahat fiyatlarındaki ve Türk otellerindeki fiyatların yükselmesi Rusların bu yıl tatil planlarını iptal etmesine neden olabilir.

YÜZDE 81'LİK ARTIŞ

İngiliz The Economist son sayısında Rusya'da artan fiyatların tüketiciyi zorladığını bildirdi. Derginin yayımladığı verilerde 25 Şubat-18 Mart arasında fiyatı en çok artan kalemlerin başında Türkiye tatili geldi. Ruslar için söz konusu dönemde Türkiye'ye tatile gelmek yüzde 81 pahalandı.

Rus seyahat acentası ağı 1001 Tour'un verilerine göre şubat ortasında 2 kişi için 10 günlük Türkiye turunun bedeli 616 Euro'ydu. 16 Mart itibarıyla ise bu bedel 1.100 Euro'ya yükseldi. Kurum, bu yükselişte rubledeki düşüş ve artan uçak bileti fiyatlarının etkili olduğunu bildirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin sitesinde yer alan bilgilere göre haziran ayında 3 yıldızlı otelde 2 kişi her şey dahil Antalya tatili 136.500 rubleye satılıyor. Yine birliğin sitesinde yer alan bilgilere göre geçen yaz benzer bir paket 90.000-95.000 rubleye satın alınabiliyordu.

Avrupa Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Derneği de son yaptığı açıklamada artan akaryakıt fiyatları sebebiyle seyahat masraflarının yüzde 5-10 daha artmasının beklendiği belirtildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de şubat ayında enflasyon yüzde 54.44 yükselirken, otel ve lokanta kalemindeki yükseliş yüzde 55.2'yi buldu. Savaş olmasaydı TL bazında yaşanan otellerdeki bu fiyat artışları Rusları etkilemeyecekti.

RUBLEDE DEĞER KAYBI

Geçen yıl mart TL/ruble paritesi 10.3 seviyesindeydi. Rusya'nın işgal girişimi öncesi ise TL 5.7 rubleye kadar gerilemişti. TL/rublede yaşanan yüzde 45'lik bu düşüş Rus turistte artış beklentisindeki etkenlerden birisiydi.

Ancak bugün itibarıyla TL/ruble 6.8'e yükseldi. Dolayısıyla paraları değer kaybeden Ruslar Türkiye'deki otel fiyatlarındaki artışı hissetmeye başladı.

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