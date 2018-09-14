Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Binnur Kaya, ‘Bir Umut’ adlı sinema filminde Ruslar’ın ülkelerinin kutsal kadını ilan ettikleri Gülsüm Kabadayı’yı karakterize edecek

Gülsüm Kabadayı, Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası ailesi tarafından hastanede terk edilen bir Rus gencin bakımını üstlenmişti.

3 çocuk annesi Gülsüm Kabadayı, kazada hafızasını kaybeden ve felç olan Umut adını verdiği, doktorların ‘Çok yaşamaz, birkaç aya kadar hayatını kaybeder’ dedikleri Rus gencin 10 yıl boyunca koruyucu anneliğini üstlenmişti. Kabadayı, bunun üzerine Rusya’da ‘Kutsal Kadın’ ilan edilmişti.

Mustafa Uslu, Gülsüm Kabadayı’nın ve geçtiğimiz ocakta 26 yaşında hayatını kaybeden Umut’un birlikte geçirdikleri 10 yılı ‘Bir Umut’ adıyla film haline getirecek.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, ‘Bir Umut’ta Gülsüm Kabadayı’yı Binnur Kaya’nın canlandıracağını açıkladı. Uslu, Umut’u canlandıracak Rus oyuncu içinse görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Mustafa Uslu, ‘Bir Umut’u 2020 Oscar törenlerine yetiştireceklerini belirtirken filmin törenlere katılması konusunda oldukça iddialı olduklarını söyledi.