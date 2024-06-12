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        Haberler Dünyadan Russell Crowe: Gladyatör 2 filminin çekilmesinden rahatsızım

        Russell Crowe: Gladyatör 2 filminin çekilmesinden rahatsızım

        'Gladyatör' filmiyle yıldızı parlayan ve Oscar kazanan Russell Crowe, kendisinin içinde olmadığı devam filminin çekilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek bunun nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:28
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        Russell Crowe, kendisinin lâyık görüldüğü 'En İyi Erkek Oyuncu' da olmak üzere 5 Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün devam filmi hakkında konuştu.

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        2000 yapımı filmde Romalı general 'General Maximus Decimus Meridius' karakterini canlandıran 60 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 'Gladyatör 2' hakkında konuşmanın aslında kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek; "Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsızım. Çünkü elbette ölüyüm ve ne yapılacağına dair hiçbir söz hakkım yok" dedi.

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        Russell Crowe; ''Sözde ben yeni film için 'Hayır, hayır, hayır, bu o karakterin ahlaki yolculuğunda yer almıyor' demişim. Ama hiçbir şey söyleyemem, bu benim haddim değil. Çünkü filmde öldüm. Yani filmin nasıl bir şey olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

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        Daha önce Russell Crowe, gelecek devam filmi hakkında kendisine çok sık ​​soru sorulduğu için ödeme alması gerektiğini söylemişti ve aslında orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott ile birlikte filme güvendiğini söylemişti.

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        Russell Crowe, geçen yıl katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili olarak; "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde 'General Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.

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        'General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatan filmin 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor. 'Gladyatör 2' filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.

        #Gladyatör
        #gladyatör 2
        #Russell Crowe
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