Russell Crowe: Gladyatör 2 filminin çekilmesinden rahatsızım
'Gladyatör' filmiyle yıldızı parlayan ve Oscar kazanan Russell Crowe, kendisinin içinde olmadığı devam filminin çekilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek bunun nedenini açıkladı
Russell Crowe, kendisinin lâyık görüldüğü 'En İyi Erkek Oyuncu' da olmak üzere 5 Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün devam filmi hakkında konuştu.
Usta yönetmen Ridley Scott, 'Gladyatör'ü 24 yıl sonra tekrar çekiyor.
2000 yapımı filmde Romalı general 'General Maximus Decimus Meridius' karakterini canlandıran 60 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 'Gladyatör 2' hakkında konuşmanın aslında kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek; "Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsızım. Çünkü elbette ölüyüm ve ne yapılacağına dair hiçbir söz hakkım yok" dedi.
Russell Crowe; ''Sözde ben yeni film için 'Hayır, hayır, hayır, bu o karakterin ahlaki yolculuğunda yer almıyor' demişim. Ama hiçbir şey söyleyemem, bu benim haddim değil. Çünkü filmde öldüm. Yani filmin nasıl bir şey olduğunu göreceğiz" diye konuştu.
Daha önce Russell Crowe, gelecek devam filmi hakkında kendisine çok sık soru sorulduğu için ödeme alması gerektiğini söylemişti ve aslında orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott ile birlikte filme güvendiğini söylemişti.
Russell Crowe, geçen yıl katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili olarak; "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde 'General Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.
'General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatan filmin 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor. 'Gladyatör 2' filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.