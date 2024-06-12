Russell Crowe: Gladyatör 2 filminin çekilmesinden rahatsızım

Russell Crowe; ''Sözde ben yeni film için 'Hayır, hayır, hayır, bu o karakterin ahlaki yolculuğunda yer almıyor' demişim. Ama hiçbir şey söyleyemem, bu benim haddim değil. Çünkü filmde öldüm. Yani filmin nasıl bir şey olduğunu göreceğiz" diye konuştu.