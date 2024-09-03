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        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla'nın oğlu okula başladı - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla'nın oğlu okula başladı

        Rüştü Onur Atilla, haziran ayında boşandığı Sinem Ayyıldız ile bir araya geldi. Eski eşler, okula başlayan çocukları için buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:09
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        Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurdu. Sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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        Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, geçtiğimiz hafta Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.

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        Ayrılık haberinden sonra Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayıldız'dan manidar bir paylaşımda bulunarak; "Nereye çıkacağını bildiği yoldan yürümeli insan..." ifadelerini kullandı.

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        Tüm bu yaşananların ardından eski eşler, okula başlayan oğulları Kemal için bir araya geldi. Sinem Ayyıldız, oğlu Kemal ve Rüştü Onur Atilla ile yer aldığı bu fotoğrafa; "Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" notunu düştü.

        #Sinem Ayyıldız
        #Rüştü Onur Atilla
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