        Rusya, ABD askerinin Avrupa'dan çekilmesini istiyor | Dış Haberler

        Rusya, ABD askerinin Avrupa'dan çekilmesini istiyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan askeri güçlerinin Avrupa'dan çekilmesinin gerekli bir adım olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 05:29
        Rusya, ABD askerinin Avrupa'dan çekilmesini istiyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Ermenistan'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendiren Zaharova, Erivan'ın Rusya ile ilişkilere yönelik açıklamalarının eylemleriyle çeliştiğinin altını çizdi.

        AA'nın haberine göre Zaharova, Ermenistan'ın Rusya'ya karşı siyaset izleyen NATO ile yakınlaşmasının endişe verici olduğunu söyledi.

        Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasını da değerlendiren Zaharova, bu örgütün ekonomik bir birlikten saldırgan askeri birliğe dönüştüğünü iddia ederek, şöyle konuştu:

        "Ermeni yönetiminin bu konudaki yaklaşımı, ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkar sağlayan stratejik ortaklığı zayıflatıyor, Erivan'ın bu ortaklıktan elde ettiği faydayı kaybetme riskini oluşturuyor. Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken, Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) bulunma yönündeki yaklaşımı, Rus tarafı için kabul edilemez. Erivan'ın pragmatik yoldan yürüyeceğini umuyoruz."

        Mariya Zaharova, Ermenistan'ın bağımsız ve egemen ülke kalmasından yana olduklarını dile getirdi.

        "GÜNEY KAFKASYA'NIN GELİŞMESİNDEN YANAYIZ"

        Batı’nın, Rusya’nın Güney Kafkasya’dan çekilmesini istediğini belirten Zaharova, "Bunun aksine Rusya, Güney Kafkasya'yı terk etmeyecek ve bunu yapmayı düşünmüyor. Bu, tarihsel ve coğrafi nedenlerden dolayı imkansız. Ancak AB ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarının ne kadar ciddi ve uzun vadeli olduğu açık bir soru." şeklinde konuştu.

        Güney Kafkasya'nın gelişmesinden yana olduklarını ifade eden Zaharova, bölge ülkeleriyle bu yönde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        "UKRAYNA KRİZİNİN DİPLOMASI YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"

        ABD'nin, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki girişimlerini değerlendiren Zaharova, Moskova ve Washington'un krize uzun vadeli çözümün bulunması konusunda gerekli iradeye sahip olduklarını söyledi.

        Zaharova, "Ukrayna temsilcileri ve onları destekleyen Batılı ülkeler için aynısı söylenemez. Onlar, ültimatom içeren açıklamalar yapıyor. Kiev yönetimi ise 'terör' yöntemlerini kullanarak sivil unsurlara saldırılar düzenliyor. Kimse de bunu engellemiyor. Tam aksine Ukrayna'ya silah ve para sağlıyorlar." dedi.

        Mariya Zaharova, Ukrayna krizinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

        Amerikan "Palantir" yapay zeka sisteminin, geçen hafta Luhansk bölgesindeki koleje yönelik saldırıda kullanılması ihtimaline ilişkin Zaharova, "Palantir" şirketinin savaşın başlangıcından beri Kiev yönetimi ile yoğun şekilde çalıştığını savundu.

        Sözcü Zaharova, şirket yönetiminin, Luhansk'taki saldırıda rolü bulunmadığını kanıtlaması gerektiğini vurguladı.

        "YALNIZCA TAHRAN, URANYUMLA NE YAPILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA KARAR VEREBİLİR"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun imha için ABD'ye verilmesi veya uluslararası gözetim altında yerinde imha edilmesi" gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin Zaharova, "Zenginleştirilmiş uranyum, İran'a ait. Yalnızca Tahran, uranyumla ne yapılması gerektiği konusunda karar verebilir. Bu konuda söz hakkı İran'a ait." dedi.

        Zaharova, ABD'nin Polonya'ya ek asker gönderme yönündeki kararına ilişkin ise "Onlarca yıl Avrupa'da bulunan Amerikan askeri güçlerinin çekilmesi, rasyonel ve gerekli bir adım olurdu." ifadelerini kullandı.

        Amerikan orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin Japonya'ya konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Bunu Asya Pasifik bölgesindeki istikrar ve güvenliği olumsuz etkileyen ve Rus sınırlarına tehdit oluşturan adım olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Sözcü Zaharova, Bulgaristan'ın yeni yönetiminden Rusya ile ilişkileri iyileştirme niyetinde olduğuna dair sinyal almadıklarını kaydetti.

