Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile ortak helikopter üretimini ihtimal dahilinde gördüklerini söyledi. Boginskiy'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

- "Türkiye’de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz" dedi

- "Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu biliyoruz. Buna, sivil alana da yayılabilecek bir potansiyel olarak bakıyoruz"

- "Türk parçalarıyla üretilmiş Rus helikopterlerini, Türkiye'nin ciddi ekonomik ve ticari bağları olan çevre ülkelerin pazarlarına ihraç edebiliriz"