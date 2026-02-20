Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ankara Büyükelçisi olarak atandı | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ankara Büyükelçisi olarak atandı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:20 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moskova'dan Ankara'ya yeni büyükelçi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinden alınarak Ankara Büyükelçisi görevine getirildi.

        Vladimir Putin, imzaladığı diğer bir kararnameyle de Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko'yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Taşkent Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin kararname imzalamıştı.

        VERŞİNİN KİM?

        1954 doğumlu Sergey Verşinin, 1976'da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden (MGIMO), 1991'de ise Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu.

        Rusya'nın Fas, Cezayir ve Tunus'taki temsilciliklerinde çeşitli görevlerde yer alan Verşinin, 1999-2003 yıllarında Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi görevini üstlendi.

        2004'ten itibaren Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Verşinin, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şarkıcılar Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!