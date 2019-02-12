Rusya, dijital olarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için kısa bir süreliğine ülkedeki internet bağlantısını kesmeye hazırlanıyor. Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'de (RBK) yer alan bir habere Rusya 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bir deney gerçekleştirecek.

110 milyon kullanıcıyla dünyanın en fazla internet kullanıcısı olan 6. ülkesi konumunda bulunan Rusya'da, Aralık 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı kapsamında, Rusya'nın dijital dünya ile bağlantısının kesilmesi durumunda ülkedeki internet altyapısı olan Runet'in nasıl işlediğinin görülmesi amaçlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de destek verdiği düzenleme kapsamında yapılacak olan deneyin, yasa tasarısıyla ilgili olarak son değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğü 1 Nisan'dan önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

YABANCILARIN ERİŞEMEMESİ İÇİN İÇERİKLER BLOKLANACAK

Rusya'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülen deneyde, Rus telekom şirketlerinin, ülkenin bütün internet trafiğini Rusya'nın telekom ile iletişim alanındaki denetim ve gözetim kurumu olan Roskomnadzor tarafından onay verilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokacak.

Böylece Roskomnadzor ülkedeki bütün internet trafiğini yöneterek, trafiğin Rusya içinde kalmasını sağlayacak; dışarı çıkması olası içeriği bloklayarak yabancılar tarafından bu içeriğin gözetlenmesini engelleyecek.

DNS’NİN YEDEĞİ ALINDI

RBK'nin haberine göre internet sağlayıcıları yasanın amaçlarına katılsa da teknik açıdan deneyin gerçekleştirilmesinin Rusya'nın internet trafiğine zarar verebileceğini belirtiyor.

Rusya hükümeti 2017 yılında aldığı karar kapsamında, bütün internet trafiğinin yüzde 95'inin 2020 yılında yerel olarak yönetilmesini amaçlıyor. Bu kapsmada, yetkililerin DNS'nin (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) yerel bir yedeğini yarattığı da ifade ediliyor.



