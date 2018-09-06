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Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cercesov açıklamalarda bulundu

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cercesov, "Türkiye ile maç oynamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu turnuvada iyi dereceler almak için çalışacağız" dedi

06 Eylül 2018 Perşembe, 14:34:17 | Güncelleme:

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, A Milli Futbol Takımı ile yarın oynanacak karşılaşmayı daha az hata yapan tarafın kazanacağını söyledi. Çerçesov ayrıca, Türkiye ile oynamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, A Milli Takım ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakası öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rusya Milli Takımı futbolcusu Yuri Gazinsky de yer aldı. 
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Onlarla birlikte maç yapmak güzel bir şey. Zaten Türkiye'yi yakından tanıyoruz ve takip ediyoruz. Dünya Kupası çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi yeni bir organizasyon başlıyor. Türkiye çok iyi bir takım. Stadyumun dolacağını düşünüyorum. Onlar da ellerinden geleni yapacak. Hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Türkiye çok iyi bir takım ve yarın neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.


"İYİ SONUÇLAR ALMAK İÇİN UĞRAYACAĞIZ"

Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, yeni bir turnuvanın başladığını vurgulayarak, "Yeni bir şampiyonadan çıktık. Bizim için önemli olan Rus milli bayrağını daha yukarılara çıkarmak. O onuru halka yaşatmak ve bunun için de yeni bir turnuvaya başlıyoruz. Bu turnuvada iyi dereceler almak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya büyük bir saygı duyduğunu söyleyen Stanislav Çerçesov, "Bizim rakibimizden öğreneceğimiz çok şey olacak. Onların da bizden öğreneceği çok şeyler olacak. Ben Lucescu'ya büyük bir saygı duyuyorum. Aslında yarın az hata yapanın kazanacağı bir maç olacak. Biz az hata yapan tarafta olmak istiyoruz" dedi.
Takımda yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Çerçesov, futbolcuların bu takım içinde yer alıp almayacaklarına bu turnuvalarla karar vereceklerini söyledi.

YURI GAZINSKY: "DAHA YUKARI ÇIKMAK İÇİN TÜRKİYE MAÇI BAŞLANGIÇ OLACAK"

Rusya Milli Takım oyuncusu Yuri Gazinsky ise takım arkadaşlarıyla birlikte aldıkları güzel sonuçlar neticesinde buralara geldiklerini vurguladı. Gazinsky, "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı bir başlangıç olacak. Daha yukarılara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın kontrollü bir maç olacak. Hatayı az yapan takımın sahada iyi sonuç alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

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