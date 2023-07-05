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Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti. Rusya ise Ukrayna'nın nükleer santrale saldırı düzenleceğini öne sürdü

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  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan nükleer santraldeki durumu değerlendirdi.

     

     
  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenskiy, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

     

     
  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    Zelenskiy, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir.” dedi.

     

     
  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenskiy, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

     

     
  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    RUSYA: UKRAYNA ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NE SALDIRI DÜZENLEYECEK

    Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

     

     
  • Rusya ve Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin peş peşe iddialar

    "5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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