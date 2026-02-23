'Rüya Gibi'de dengeler değiştirdi
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'de, Aydan'ın ağabeyi Eralp'in hapishaneden çıkması dengeleri değiştirdi
SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Aydan’ın ağabeyi Eralp’in hapishaneden çıkması dengeleri değiştirdi.
'RÜYA GİBİ’NİN 12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
EMİR TEMİZ BİR SAYFA AÇMAYA KARAR VERDİ
Dizinin yayınlanan bölümünde Aydan, hapisten çıkan ağabeyi Eralp’i karşısında görünce şoke oldu. Eralp’ten Sezen’i korumak isteyen Aydan, kızını ve Fiko’yu da yanına alarak Emir’in yanına, otele sığındı. Heyecan dolu bölümde, Emir illegal işlerini bırakmaya karar verirken, Komiser Efe, Aydan, Çido ve Fiko’nun, Emir’e çalıştığını çözdü. Komiser Efe’nin artık aşkına inanmadığı Çido’ya 48 saat süre vererek bir karar vermesini istedi.
Efe, bütün oyunu çözdü;
Aydan, Çido ve Fiko, Emir’in kapısında;
Dengelerin değişmeye başladığı bölümde kuaförü satmaya karar veren Emir; Aydan, Çido ve Fiko’ya temiz bir sayfa açacağını söyledi. Son görevleri için Hanımeli Kuaförü’nü açan kızlar, operasyonu tamamlamaya çalışırken Emir oteli kimliğini saklayan Eralp’e sattı. Kızlar son görevlerinde Hayriye’ye yakalanırken Eralp de Sezen’in öz kızı olduğunu çözdü.
Hanımeli Kuaförü kapanıyor;
Hayriye, deponun yolunu buldu;
Bölümün final sahnesinde Komiser Efe ve Çido’nun gözlerden uzak buluştuğu mekanlarını Boris’in kurşun yağmuruna tutması tansiyonu yükseltti.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
'RÜYA GİBİ’NİN FİNAL BÖLÜMÜNÜN TANITIMI YAYINLANDI
1 Mart Pazar günü yayınlanacak final bölümüyle ekrana veda edecek 'Rüya Gibi’nin tanıtımı yayınlandı. Aydan ve Eralp’in yüzleştiği tanıtımda, Emir köşeye sıkışıyor. Çido ve Efe’nin kurşun yağmuru altında birbirlerine ilanı aşk ettiği tanıtım büyük merak uyandırıyor.
'Rüya Gibi' final bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.