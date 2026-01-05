'Rüya Gibi'den yeni tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan ön izlemede, baş başa yemek yiyen Aydan ve Emir’in birbirini yakından tanımaya başladığı hesaplaşma sahnesi ekrana geldi. Emir’in Tarık’ı öldürdüğünden şüphelenen Aydan, Emir’e hesap sorarak onu yakından tanımaya çalışıyor. Gizemli bir karakter olan Emir’in, Aydan’a karanlık dünyasını açmaya başlaması dikkat çekerken ikili arasındaki gerilim, yaşanacak fırtınalı bir ilişkinin sinyalini veriyor.

'Rüya Gibi' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.