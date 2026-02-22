Canlı
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin 'Aras'ı Toprak Kahraman: Geri dönüşler alıyorum

        'Rüya Gibi'nin 'Aras'ı Toprak Kahraman: Geri dönüşler alıyorum

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Aras' karakterine hayat veren 23 yaşındaki oyuncu Toprak Kahraman, samimi açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 10:45
        "Geri dönüşler alıyorum"

        SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Aras' karakterine hayat veren Toprak Kahraman, dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki genç oyuncu aynı zamanda lisanslı bir sporcu.

        Küçük yaşlardan bu yana hem sanata hem de spora ilgi duyduğunu belirten Toprak Kahraman, oyuncu olma isteğini şu sözlerle anlatıyor; "Sadece benim değil, hepimizin; yani insanların bilinç altında ve bilincinde yaşadığı ya da yaşamak istediği hayatı anlayabilmek ve anlatabilmek için oyuncu olmak istedim."

        'Aras' karakteriyle izleyiciden yoğun ilgi gören genç oyuncu, çevresinden ve sosyal medya üzerinden beklediğinden çok daha olumlu geri dönüşler aldığını söylüyor. Dizi ve set ortamıyla ilgili ise şunları dile getiriyor; "Birçok iyi oyuncuyla birlikte rol almak bana inanılmaz bir deneyim kattı. Sette geçirdiğim her an benim için bir ders niteliğindeydi. O kadar sevimli bir setimiz var ki, setimin olmadığı günlerde bile sete gitmek istiyorum."

        'Rüya Gibi', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

        #rüya gibi
        #Toprak Kahraman
        #Aras
