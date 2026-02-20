'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 12. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Aydan, Emir'e Sezen'in öz kızı olmadığını itiraf ederek dengeleri altüst ediyor.

Emir, Çido'ya hayatlarının artık tamamen kendisine bağlı olduğunu söylerken, Aydan ile Fiko'nun depoda karşılaştığı sır büyük bir merak konusu oluyor.

Aşkın en karanlık oyunlarla sınandığı bu soluk kesen bölümde Efe, Çido'nun yalan perdesini aralamaya çalışırken kulübede uğradığı saldırıyla ölüm kalım savaşına sürükleniyor.