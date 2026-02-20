Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir yalancıya aşık oldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 12. Bölüm 2. Tanıtımı;

        REKLAM

        Yayınlanan tanıtımda Aydan, Emir'e Sezen'in öz kızı olmadığını itiraf ederek dengeleri altüst ediyor.

        Emir, Çido'ya hayatlarının artık tamamen kendisine bağlı olduğunu söylerken, Aydan ile Fiko'nun depoda karşılaştığı sır büyük bir merak konusu oluyor.

        Aşkın en karanlık oyunlarla sınandığı bu soluk kesen bölümde Efe, Çido'nun yalan perdesini aralamaya çalışırken kulübede uğradığı saldırıyla ölüm kalım savaşına sürükleniyor.

        REKLAM

        Gerilim, sırlar ve tehlike bu bölümde zirveye çıkıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sığınma evinden çocukları için çıktı, Arnavutköy'de öldürüldü

        Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren Filiz Şağbangül'ün bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve gittiği öğrenildi.

        #rüya gibi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası