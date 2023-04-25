HABERTURK.COM

Bazı rüya tabircilerine göre rüyada çürük yumurta kırmak iyi yorumlanmaz ve bir uyarıdır. Yumurta kırmak, ailenin, akraba ve akrabaların dostça bir araya gelmesine, aile ileri gelenlerinin para biriktirmesine, mal sahibi olmaya ve çocuk sahibi olmaya delalet eder. Öte yandan rüyada çiğ yumurta görmek, rüya sahibinin düşmanlarından darbeler alacağına işarettir.

Rüya yorumcularının tabirlerine göre, rüyada pişmiş yumurta kırmak rüyayı gören kişinin kariyeri açısından çeşitli ve faydalı fırsatlara sahip olacağına, bu konuda bir karar vermeden önce büyüklerine veya aile büyüklerine danışmak zorunda kalacağına işaret edilir. Rüyada taze pişmiş yumurta görmek, zor ve meşakkatli işlerin ve malların tamamlanmasına işarettir. Bu nedenle yumurtanın beyazına gümüş, sarısına da altın denir.

Rüyada Bozuk Yumurta Yemek Anlamı Nedir?

Rüyada beyaz yumurta görmek, parlak bir gelecek ve harika iş fırsatları anlamına gelir. Kırık yumurta almak kavgaya, anlaşmazlığa ve rekabete işarettir. Rüyada bozuk yumurta görmek, iyiye yorulmaz. Çocuğu olan kimseler için, çocuğunun yoldan çıkması ve kötü işler yapmasına işarettir. Bozuk yumurtlar genellikle kötü soy olarak yorumlanır. Rüyada bozuk yumurta yemek anlamı nedir? Bu rüyayı gören ister kadın ister erkek olsun bu rüya uyarı rüyasıdır. Kişinin çocukları varsa onları gözetmesi ve uyarması gerektiğine işaret eder. Kişi eğer çocuk sahibi değilse kendi hareketlerine ve inancını sağlamlaştırması gerektiğine vurgu yapar. Bozuk yumurta görmek, maddi kayıplara ve rüya sahibinin kötü günler yaşayacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin sağlığına da dikkat etmesi gerektiğinin altına çizer.

Rüyada Haşlanmış Bozuk Yumurta Görmek

Rüyada yumurta kırıp yağda pişirmek mutluluğa, sevince, izzete ve kazanca işarettir. Böyle bir rüya gören kişi gizli noktaları ortaya çıkaracaktır. Rüyada haşlanmış bozuk yumurta görmek rüyayı görenin ailesiyle olan ilişkisinin bozulacağına, büyüklerin yardımı ile durumun düzeleceğine delalet edilir. Rüyada pişmiş fakat sağlam yumurta görmek, eğitim veya iş hayatındaki zorlukların üstesinden gelmeye işaret eder. Evli bir kadının rüyasında bozuk yumurta yemesi genel olarak hayatında zarar göreceğine, evliliğinde ki sorunlara, bir kişinin kaybına, yoksulluğa, değerli bir şeyin kaybolmasına, işini kaybetmesine işaret edebilir.

Hamile bir kadının rüyasında bozuk yumurta görmesi, hamilelik döneminde zorluklarla karşılaşacağına ve sağlık sorunuyla uğraşacağına yorulur. Bu rüya kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurgular. Rüyada haşlanmış yumurta, geçim arayışında olmaya, rüyada haşlanmış ve bozuk yumurta görmek, bekâr için evliliğe işaret ederken kişinin evleneceği kişiye karşı dikkatli olmasına, evli kimse için varsa evladına dikkat etmesine, doğru yola ulaşmasını sağlamaya işarettir. Kişi eğer çocuk sahibi değilse aile içinde çıkacak gerginliğe ve huzursuzluğa, hanede bereketin gitmesine, kazançların sıkıntıya girmesine delalettir. Bozuk yumurta yiyen kimse kazançlarını iyi sağlamalı ve gerektiği kadarıyla harcama yapmalıdır.

Rüyada Pişmiş Bozuk Yumurta Görmek

Rüyada pişmiş bozuk yumurta görmek; kişinin gelirindeki sıkıntılara, maddi kayıplara kötü sağlığa, kötü niyete ve kötü düşüncelere delalet eder.

ÖNERİLEN VİDEO