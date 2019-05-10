Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe teşvik ve 2020 sonrası beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin arzu edilen seviyede hayata geçirilmesi için uygulanan YEKDEM'in yatırımcı ve finans kuruluşları için öngörülebilirliği artırdığını ifade eden Yıldırım, "Sektöre yerli, yabancı birçok şirket tarafından 50 milyar dolara yakın yatırım yapılmış ve finans kuruluşları tarafından yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği verilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finans maliyetlerini artırdığını, bu nedenle Türkiye'de de bazı projelerin yavaşladığını ve yeni proje girişimlerinin azaldığını anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Rüzgar sektöründe hızla gelişen teknolojilerin getirdiği verimlilik, hem üretim kapasitesini artırmakta hem de yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca hızla gelişen enerji depolama teknolojisi de yenilenebilir enerji üretimlerinin baz yük ihtiyacına cevap vermesine imkan sağlamaktadır. Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle, yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

YEKDEM'İN DEVAMLILIĞI ÖNEMLİ

YEKDEM'de şu an uygulanan teşvik miktarının kilovatsaat başına 7,3 dolar/cent olduğunu belirten Yıldırım, "YEKDEM'in güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. TÜREB olarak teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için alım garantisinin 15 yıl olarak düzenlenmesini öneriyoruz." dedi.

Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe yerli ve milli kaynakların etkin kullanımıyla, enerji arz güvenliğinin sağlanması, nihai tüketicilerin elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, karbon emisyonunun azaltılması ve yerli üretimle sanayi istihdamının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Devam eden yerli katkı desteğiyle gelişen rüzgar sanayisinde yerli ekipman kullanımının cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "2020 sonrasında ek bir fiyat desteği sunulması ve mutlaka alım garantisinden bağımsız olarak işletilmesi gerekiyor. Rüzgarda yerli ürün kullanımına ilişkin katkı desteğinin en az 10 yıl süresince dolar ve/veya avro cinsinden yapılması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.