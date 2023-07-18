Ryan Kent: Avrupa’dan başka teklifler de vardı

Fenerbahçe’nin yeni transferi 26 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci ve takıma katıldığını süreçten bahseden Kent, "Hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni iyi bir şekilde ailenin içine aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Buraya adaptasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarını iyi rakipleri karşı oynadık. O maçlardan maksimumu çıkardık. İyi seviyedeki takımlara karşı oynadık. Bizim için de o seviyedeki takımlara karşı oynamak önemliydi. Hem defansif oyunumuzu hem de topla oyunumuzu çalıştık. Taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları zaman zaman koltuklarından kaldırmak isteyen biriyim. Yaptığım hareketlerle, onlara heyecan vermek isteyen bir oyuncuyum. Birebirlerde de oyunumu göstermeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takımda çok kaliteli futbolcular olduğunu aktaran İngiliz oyuncu, "Onlarla birlikte oynayabilecek olmak harika bir fırsat oldu. Onların futbola kattıklarını düşünürsek, çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Sadece onlar için değil takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Bireysel anlamda kaliteli çok fazla oyuncumuz var. Herkes herkesi antrenmanlarda daha fazla yukarıya çekmek için uğraşıyor. Umarım maçlara da yansıtırız ve iyi sonuçlar alırız. Uzun bir süreçti benim için. Uzunca düşünmek istedim. Düşünme sürecimde kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüp temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bana ilerlemek istedikleri yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdiler. Ben de Glasgow gibi bir takımdan geliyorum. Orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyorlar. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa’dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar isteyen bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe’den daha iyi bir opsiyon yoktu. Harika transferler yapıldı. Umarım bu kulübün müzesine, kupalar ekleme şanslı buluruz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK BASKIYI BEN OLUŞTURACAĞIM"

Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birine transfer olduğunu dile getiren Kent, "Belirtmiş olduğum gibi İskoçya’dan geliyorum. Orada da her hafta oynadığınız maçları kazanmanız gerekiyor. Dolasıyla bu benim için yeni bir durum değil. Aslında kendi üzerimde en büyük baskıyı ben oluşturacağım. Oynadığımız her maçta sahanın en iyisi olabilmek istiyorum" dedi.

"FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYABİLECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Bu bir sır değil. Bu derbiyi oynayabilecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sanırım insanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum. Bunu da edecek çok fazla fırsatım olacak. Umarım başarılı da olurum. Çünkü dışarıdan gelen futbolcular için bu maçlarda tutkuyu göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Fenerbahçe’ye imza atmadan önce Türkiye ile ilgili Rıdvan Yılmaz'la konuştunuz mu?" sorusu üzerinde Kent, "Rıdvan’la birazcık konuştum. Hem birazcık şehri hem de birazcık ligi anlamak için. Buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için de yeterli sürem oldu. Masada birçok teklif vardı. Bu tarz başarılar, kupalar isteyen bir kulüp geldiği zaman bu beni heyecanlandırdı. Uzun zamandır İstanbul şehrini de tanımak için sabırsızlanıyorum. İnsanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bunun hakkında sadece iyi şeyler duydum" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL'IN BİREYSEL ANLAMDA HER OYUNCUYLA GÜZEL BİR İLETİŞİMİ VAR"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile tanıştığı ilk andan itibaren bu kulübe ve işine olan tutkusunun ve bağlılığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini vurgulayan Kent, "Aynı zamanda çok güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Hem beklentileri hem de hedeflerini anlattı. Bireysel anlamda her oyuncuyla güzel bir iletişimi var. Kendi adil ama aynı zamanda oyunculardan çok talepkar bir teknik direktör. Bende onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.