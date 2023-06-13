Ryan Kent nasıl bir futbolcu? İskoçya'daki spor yazarları Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferini yorumladı

En büyük gücü, topu hızla taşımak ve bire bir durumlarda defans oyuncularını alt etmektir. Her iki yöne de gidebildiği için rakip takımların onu yakalaması zor. Bir yöne gidiyormuş gibi yapabilir ama sonra diğer yöne gidebilir. Ancak finalde geçiş ve bitirme açısından daha iyi olması gerekiyor. Net fırsatlar yaratmak için yaptığı son pas da daha iyi olmalı. Ve şutunun gelişmesi gerekiyor. Teknik olarak, daha da yüksek bir seviyeye çıkma potansiyeline sahip harika bir oyuncu. Ama bunu başarabilmesi için istikrarının ve hedeflerinin Türkiye'de daha yüksek olması gerekiyor."