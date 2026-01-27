Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Rytas Vilnius - Galatasaray MCT Technic: 85-89 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Rytas Vilnius - Galatasaray MCT Technic: 85-89 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini deplasmanda 89-85 yenerek ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray, Litvanya'da kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini 89-85 yendi.

        Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmada ilk çeyreği ev sahibi takım, 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray, devre arasına 39-33 üstün girdi.

        İkinci yarıda Rytas Vilnius, oyuna dengeyi getirirken 3. periyodu 57-55 önde kapattı. Başa baş geçen mücadelenin normal süresi 76-76'lık eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

        Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Galatasaray, karşılaşmayı 89-85 kazandı.

        Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum 24, John Meeks ise 19 sayıyla ön plana çıktı. Rytas Vilnius'ta Jerrick Harding'in 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!