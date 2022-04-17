Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2022 ALES kaç dakika sürecek?

ALES sınavı için geri sayım başlamışken sınavın saat kaçta başlayıp kaçta biteceği adayların gündeminde yer alıyor. 21 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/1 bu hafta sonu tamamlanacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES sınavının kaç dakika süreceği merak ediliyor. İşte, ALES sınav süresi hakkında merak edilenler…

  • 01
    SAATLER KALDI! 2022 ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES kaç dakika sürecek?

    ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusu sınava saatler kala Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 2022 ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü yani bugün uygulanacakken ALES sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceği merak konusu oldu.  81 il merkezi , Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te uygulanacak olan ALES sınav süresi  en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
  • 02
    SAATLER KALDI! 2022 ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES kaç dakika sürecek?

    ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

    Bu senenin ilk ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.
  • 03
    SAATLER KALDI! 2022 ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES kaç dakika sürecek?

    2022 ALES SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES/1 sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:30'da sona erecek. 
  • 04
    SAATLER KALDI! 2022 ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES kaç dakika sürecek?

    ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.