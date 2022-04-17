ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusu sınava saatler kala Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 2022 ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü yani bugün uygulanacakken ALES sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceği merak konusu oldu. 81 il merkezi , Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te uygulanacak olan ALES sınav süresi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.