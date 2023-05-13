Süper Lig'de heyecan seçimlerin ardından kaldığı yerden devam edecek. Ara öncesi şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş, hazırlıklarına Sabah maçıyla devam ediyor. Siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşmaya dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...