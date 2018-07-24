Konya'da, uzun süredir karısıyla ailevi sorunları olan ve kavga sonrası cinnet getiren bir şahıs, eşini baldızının gözü önünde silahla ağır yaraladıktan sonra evin bahçesinde kafasına ateş ederek intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve bir süredir karısıyla ailevi sorunlar yaşayan Yakup K., eşi 36 yaşındaki Emine K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cinnet getiren Yakup K., tabancayla evin salonunda eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra bahçeye çıkarak kafasına bir el ateş ederek intihar etti.



BALDIZI POLİSE BİLDİRDİ

Emine K.'nın kız kardeşi Zehra Y., tartışma seslerine duyarak eniştesi Yakup K.'nın ablasına silah doğrulttuğunu, 3 el ateş ettikten sonra eniştesinin kendi kafasına ateş ettiğini ve sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiğini söyledi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evi kontrol ettiği sırada Yakup K. ve eşi Emine K.’nın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Bu sırada çiftin evdeki uyanan 3 çocuğu polis ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Emine K.’ya ilk müdahaleyi evde yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emine K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından Yakup K.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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