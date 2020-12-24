HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı. Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.