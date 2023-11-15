Sabancı Ailesi'ne bir bebek sevinci daha! Arzu Alara'dan sonra bir torun daha geliyor!
Ağustos ayında Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara dünyaya gelmiş ve Sabancı ailesi bebek sevinci yaşamıştı. Kısa süre geçmeden aileye bir bebek haberi daha geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu kucağına aldı.
Hacı Sabancı ile evli olan Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk evladı Arzu Alara'yı kucağına almıştı. Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Nazlı Sabancı'nın bebek sevincinden sonra aileye bir haber daha geldi.
Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenen Pırıl Çetindoğan Kokuludağ kız bebek bekliyor.
Aile şirketi olan ve finans müdürü olarak görev yapan Gökhan Kokuldağ'ın ailesi Beykoz'da bulunan Mustafa Paşa Yalısı'nda yaşıyor.
Instagram'ı da aktif olarak kullanan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, kız bebek beklediğine dair çıkan haberlere henüz resmi bir açıklama yapmadı.