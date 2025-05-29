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        Sabancı'dan varlık satışı

        Sabancı Holding, Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin paylarının devredildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:00
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        Hacı Ömer Sabancı Holding, Hollanda'da bulunan şirketin iştirak ettiği Radiflow paylarının devredildiğini açıkladı.

        Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağının güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre açıklamada, "Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla;

        Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir" denildi.

        Açıklamda, söz onusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tabloların önemli ölçüde etki etmeyeceğinin değerlendirliği ifade edildi.

        Açıklamaya göre, zarar tutarı yaklaşık 5 milyon USD (feragat edilen alacak tutarı dahil olmak üzere) düzeyinde gerçekleşecek.

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